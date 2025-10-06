Archivo - Despedida a la Global Sunat Flotilla en el Puerto de Barcelona, a 31 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha afirmado que los seis ciudadanos de las Islas que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla y que siguen retenidos en Israel volverán a lo largo de este lunes a España.

Así lo ha apuntado Rodríguez en declaraciones a los medios este lunes después que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, haya anunciado que los 28 españoles que permanecen en Israel volverán a España este lunes.

Según Rodríguez, del total de ocho ciudadanos de Baleares que viajaban en la Flotilla --tres de Mallorca, dos de Ibiza, dos de Menorca y uno de Formentera-- dos de ellos retornaron a España este domingo en un primer grupo de 21 ciudadanos.

"Entendemos que en el vuelo que ha anunciado Exteriores que van a repatriar a todos los demás vendrá el resto de los componentes de Baleares", ha concluido.