Seis detenidos por varios robos cometidos durante el fin de semana en Son Gotleu y la Soledad

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PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido seis hombres por su posible implicación en varios robos cometidos en Son Gotleu y la Soledad durante el fin de semana.

Como respuesta al incremento en los robos en interior de vehículo cometidos en las últimas fechas, las unidades policiales de Seguridad Ciudadana, vienen realizando numerosos dispositivos de seguridad en prevención de estos delitos y dar así respuesta a la demanda ciudadana, según han explicado en un comunicado.

A lo largo de este fin de semana, desde el viernes al domingo, agentes del Grupo Operativo de Respuesta y Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional han detenido a seis varones como presuntos autores de robos en interior de vehículos.

En muchas de las detenciones, los agentes pillaron in fraganti a los presuntos autores cometiendo los robos o a escasos metros del vehículo violentado.

Las detenciones se produjeron en unas zonas concretas de la capital de Palma, concretamente entre los barrios de Son Gotleu y la Soledad, y especialmente en la calle Joan Coll, que es sin salida y que suelen utilizar los vecinos para aparcar.

Los agentes observaron que los presuntos autores cometieron los robos amparándose en la oscuridad de la noche, a altas horas de la madrugada, sin una preparación previa, ya que en la mayoría de los robos, utilizaban la fuerza para acceder al interior de los vehículos, fracturando las ventanas o forzando las puertas traseras. Gran parte de los vehículos violentados se trataban de furgonetas de trabajadores para robar sus herramientas.

Los agentes intervinieron una gran cantidad de herramientas y efectos personales, sustraídos de los vehículos (desde dispositivos electrónicos, hasta textil o perfumes), así como utensilios necesarios para la apertura de las puertas y fractura de las ventanas.