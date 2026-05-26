El Senado reclama al Gobierno que abone 350 millones de euros al Consell de Mallorca por el convenio de carreteras

Representantes del Consell de Mallorca y de la Comisión Mixta de Insularidad. - PP

PALMA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Senado ha solicitado al Gobierno de España que entregue al Consell de Mallorca 350 millones de euros en virtud del convenio de carreteras que existía entre ambas administraciones y que fue liquidado en 2021.

Esta reivindicación se ha aprobado a través de una iniciativa defendida por el presidente de la institución insular en el Comisión Mixta de Insularidad, que ha recibido los votos favorables de PP, PNV, Vox y MÉS per Mallorca, mientras que el PSOE se ha abstenido, según ha informado el PP en un comunicado.

De esta manera, el PP ha puesto en valor este acuerdo "histórico y sin precedentes" en la Cámara Alta, hasta donde se han desplazado representantes de todos los grupos políticos presentes en el Consell de Mallorca.

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, ha destacado que este martes Mallorca ha hablado con "una sola voz gracias al liderazgo de Galmés", al que ha atribuido el hecho de impulsar un frente común para "defender los intereses de la isla".

"Esto no había pasado nunca. Todos los partidos, con ideologías diferentes, unidos en Madrid para reclamar lo que es justo para Mallorca. Todos menos el PSOE", ha remarcado.

Riera ha subrayado que este dinero se tendrá que destinar a construir proyectos esenciales para "mejorar la seguridad vial, reducir la saturación y dar respuesta a una de las principales preocupaciones de los mallorquines".

Al mismo tiempo, ha cargado contra la ausencia de los socialistas, puesto que ha sostenido que este martes se ha hecho "evidente quién defiende Mallorca" y quién defiende "los intereses del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

"Es muy grave que, ante una reivindicación unánime y justa, el PSOE vuelva a dar la espalda a los mallorquines. Han perdido una oportunidad de demostrar que están al lado de su tierra", ha añadido.

En este sentido, ha remarcado que el Consell ha intentado en "reiteradas ocasiones" abrir diálogo con el Gobierno central "sin obtener respuesta", lo que, a su modo de ver, "evidenciaría la falta de voluntad política para resolver una situación que perjudica directamente a Mallorca".

Para el PP es la "demostración clara" del nuevo modelo de gobierno en el Consell de Mallorca, en el que han destacado su "liderazgo, dirección y prioridad clara, que es defender Mallorca allí donde haga falta". Además, ha lanzado un mensaje al Gobierno de España para reivindicar que el Consell "no pide privilegios, sino justicia".

"Mallorca no puede perder inversiones mientras otros territorios sí reciben lo que les corresponde. Mallorca está unida para reclamarlo y solo falta que el PSOE deje de mirar hacia otro lado y esté, de una vez, al lado de los mallorquines", ha concluido.