El servicio de atención a domicilio para mayores dependientes de Mallorca alcanza las 18.400 horas mensuales - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Atención Integral a Domicilio (SAID) para personas mayores en situación de dependencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha alcanzado las 18.400 horas.

Esta cifra, según ha indicado el Consell de Mallorca en un comunicado, representa un incremento del 41,5% respecto a las 13.000 horas mensuales de 2023 y completa la ampliación prevista en el convenio suscrito con el Govern.

El refuerzo supone 5.400 horas mensuales más de atención para apoyar a las personas mayores en situación de dependencia que quieren continuar viviendo en sus hogares y facilitar el día a día de sus familias. "La consolidación de este incremento permite que permanecer en el propio hogar sea una opción real, con cuidados de calidad y acompañamiento", ha dicho el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez.

La ampliación se ha desarrollado de manera progresiva, ha explicado el también conseller insular de Bienestar Social. De las 13.000 horas mensuales de 2023 se pasó a las 17.000 y, posteriormente, se acordó con el Govern el incremento hasta las 18.400 que ahora se han alcanzado.

El Consell y el Govern, ha asegurado, continuarán trabajando para acordar una nueva ampliación de horas que permita dar respuesta a la evolución de las necesidades de las personas mayores y de sus familias. El convenio, firmado en septiembre de 2025 y vigente hasta 2028, prevé una aportación autonómica de más de 13,6 millones de euros y la prestación de 654.000 horas de atención durante su vigencia.

El aumento de horas se suma a la extensión del servicio a los sábados, domingos y festivos, puesta en marcha en 2024 para dar respuesta a las personas mayores que también necesitan apoyo durante estos días. "Las necesidades de una persona mayor dependiente no desaparecen el viernes", ha manifestado Sánchez.

El refuerzo del SAID también incluye mejoras en la organización y en los medios de trabajo. La incorporación de un nuevo sistema informático de gestión y de tabletas para los profesionales tiene como objetivo facilitar la planificación de las tareas, la coordinación de los equipos y el seguimiento de la atención que recibe cada persona mayor.