El servicio de autobús de la isla de Ibiza vuelve a funcionar

IBIZA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio de autobús de la isla de Ibiza vuelve a funcionar.

Según han informado desde el Consell de Ibiza a través de la red social 'X', el transporte público insular ha sido reabierto.

No obstante, han precisado desde la institución insular, la estación CETIS utiliza únicamente paradas exteriores a pie de calle.

Los autobuses con origen o destino a Puig d'en Valls utilizan rutas alternativas, lo mismo que aquellos con origen o destino al Aeropuerto de Ibiza, han añadido desde el Consell.

En cuanto al estado de las carreteras, actualmente se encuentra cortada la carretera al Aeropuerto, por lo que se ha establecido una ruta alternativa por la EI-700, carretera de Sant Josep.

También, se han cortado los accesos a la ciudad de Ibiza, a excepción de Avinguda d'Espanya. Por este motivo, desde el Consell han pedido a los vecinos no acceder a la ciudad si no es estrictamente necesario.