El servicio de limpieza del litoral del Govern retira 7,7 toneladas de residuos y 15 kilos de medusas en junio - CAIB

PALMA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El servicio de limpieza del litoral del Govern ha retirado durante el mes de junio 7,7 toneladas de residuos del mar y del litoral del archipiélago, así como 15 kilos de medusas.

Esta cifra representa una media diaria de 258,3 kilos, recogidos por las 23 embarcaciones que integran el dispositivo, formado por 15 barcas de playa y ocho de litoral, según ha informado la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua en un comunicado.

Por islas, Mallorca vuelve a concentrar el mayor volumen de residuos retirados, con 4.630 kilos, seguida de Eivissa, con 1.420 kilos; Menorca, con 1.309 kilos; y Formentera, con 388 kilogramos.

En cuanto al tipo de embarcación, las unidades de playa retiraron 3.927,85 kilogramos, mientras que las embarcaciones de litoral recogieron 3.820,75 kilogramos, con una distribución muy equilibrada entre ambos servicios.

Los plásticos fueron el principal residuo retirado durante el mes de junio, con 3.850 kilos, lo que representa el 49,7 por ciento del total.

A continuación se sitúan la madera, con 2.375 kilos (30,6 por ciento), y la vegetación, con 1.022 kilos (13,2 por ciento). El resto de los materiales recogidos corresponde a otros residuos (4,4 por ciento) y materia orgánica (2 por ciento).

Durante el mes de junio, caracterizado por temperaturas muy elevadas y vientos predominantes de componente norte y nordeste, las embarcaciones también llevaron a cabo diversas actuaciones especiales.

En Mallorca se prestó asistencia a tres embarcaciones a la deriva con personas a bordo, se retiró una embarcación neumática averiada y abundantes restos de vegetación.

Por otro lado, en Menorca se recogieron numerosos troncos y una elevada cantidad de residuos plásticos; en Eivissa se retiró una boya de grandes dimensiones, un fragmento de embarcación y varios troncos, mientras que en Formentera se asistió a una embarcación a la deriva con personas a bordo y se retiraron restos de madera.

El servicio también ha detectado un incremento de la presencia de medusas en las zonas de baño durante el mes de junio, con la recogida de 15 kilos de medusas de la especie 'Pelagia noctiluca'.

Por último, durante el mes se atendieron 11 avisos, de los cuales ocho fueron gestionados en coordinación con el servicio de emergencias 112 y Salvamento Marítimo, mientras que los tres restantes procedían de instituciones y particulares.

La campaña de limpieza del litoral, coordinada por PortsIB, continuará operativa hasta el próximo 30 de septiembre, con el objetivo de contribuir a la conservación del medio marino y mantener en las mejores condiciones las aguas y las zonas de baño de Baleares.