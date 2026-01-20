La Seu acoge la misa de Sant Sebastià recordando a las víctimas del accidente ferroviario de Córdoba

Misa de Sant Sebastià - LA SEU

PALMA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Mallorca ha celebrado este martes la tradicional misa de Sant Sabastià, este año recordando a las víctimas mortales del accidente ferroviario de Córdoba.

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha presidido la misa, en la que se ha colocado un lazo negro en señal de luto y se ha podido venerar la reliquia de Sant Sebastià.

Después, a las 12.30 horas, se ha celebrado la misa en la parroquia de Sant Sebastià, también presidida por el obispo de Mallorca.

Ambas celebraciones se han ofrecido por las víctimas mortales y las personas desaparecidas a causa del trágico accidente ferroviario que ha dejado al menos 41 muertos.

Así, se ha rezado por la recuperación de las personas heridas y se ha expresado la solidaridad, cercanía y acompañamiento a sus familiares, así como a todas las personas y equipos que trabajan en la atención a los afectados.