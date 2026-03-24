Presentación del Mallorca On Season Fest 2026. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las bandas Sexy Zebras y SobreZero actuarán en el Mallorca On Season Fest 2026, que tendrá lugar entre el viernes y el domingo en el Parc de la Mar de Palma.

El regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, ha presentado este martes la programación del evento en un acto celebrado en Ca n'Oms.

El festival, según ha informado el Consistorio en un comunicado, propone tres días consecutivos de música en directo y sesiones de DJ de diferentes estilos musicales, todo ello con entrada gratuita.

La programación empezará el viernes 27 de marzo con 'El Gran Sarao', una jornada caracterizada por la música urbana, el reguetón y otras modalidades más comerciales.

Al día siguiente, el festival apostará por una propuesta más acercada al pop y el indie, con actuaciones de artistas como Sexy Zebras y SobreZero.

El programa se cerrará el domingo con la One Season Vermut Day, que durante la mañana tendrá la gastronomía como eje principal y, al atardecer, se celebrará una fiesta de la mejor música electrónica.