SFM continúa con el ciclo de conferencias en el edificio Términus el próximo miércoles

PALMA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) continuará con el ciclo de conferencias en el edificio Términus el próximo miércoles con la ponencia 'Societat tradicional i ferrocarril: el cas mallorquí', en la que el doctor en Historia Miguel Deyá analizará el impacto económico, social y cultural de la llegada del tren a Mallorca.

Así lo han informado desde la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, este sábado, en una nota de prensa, en que han comentado que esta ponencia, que se celebrará el próximo miércoles, 28 de enero, a partir de las 18.00 horas, en la planta baja del edificio Términus, da continuidad al ciclo de conferencias iniciado el pasado diciembre con motivo de la inauguración de este espacio histórico, totalmente reformado y que actualmente acoge la nueva sede de SFM.

Durante la charla, el historiador e investigador Miguel Deyá explicará cómo la implantación del ferrocarril supuso una transformación profunda en una sociedad tradicional como la mallorquina. Más allá de la integración del mercado interior, la conexión ferroviaria con el puerto de Palma jugó un papel clave en el impulso de las exportaciones, a la vez que requirió una importante movilización de capitales para hacer posible su desarrollo.

La conferencia también abordará aspectos menos conocidos, como el impacto cultural y mental que tuvo el tren en la población de la época, la modificación de los hábitos cotidianos o la aparición de nuevas profesiones vinculadas al nuevo sector ferroviario, elementos que complementan el análisis estrictamente económico.

Miguel Deyá es doctor en Historia por la Universitat de les Illes Balears (UIB) y tiene una sólida trayectoria académica e investigadora, especialmente en el ámbito de la historia económica y social, hecho que permitirá ofrecer una visión rigurosa y divulgativa de uno de los procesos de cambio más relevantes de la Mallorca contemporánea.

Con este ciclo de ponencias, que tendrá continuidad a lo largo de todo 2026, SFM pretende realizar un recorrido por el pasado y el presente del relato histórico y social de la isla, así como analizar la evolución de la movilidad en Mallorca, con atención especial al ferrocarril y a su impacto en la transformación de la sociedad mallorquina.

La charla es abierta al público hasta completar el aforo. La sala tiene una capacidad aproximada para 50 personas.