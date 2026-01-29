SFM finaliza las obras en la estación de tren de Marratxí

Estación de tren de Marratxí tras la finalización de las obras. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha acabado las obras de remodelación de la estación de tren de Marratxí, en las que se han invertido aproximadamente 315.000 euros.

El gerente de SFM, José Ramón Orta, y el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, han visitado este jueves la estación de ferrocarril, una vez acabadas las actuaciones que se han centrado en la construcción de un nuevo centro de transformación eléctrico.

En una nota de prensa, la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha explicado que este nuevo equipamiento permitirá que la estación se pueda abastecer de energía directamente desde la red interna de SFM, hecho que elimina la dependencia de suministradores externos y "minimiza el riesgo de incidencias". El objetivo es "reforzar la seguridad de la instalación y garantizar un servicio más estable y fiable".

Además, el proyecto ha incluido varias actuaciones de mejora del edificio y sus exteriores, con el objetivo de "actualizar las instalaciones y hacerlas más funcionales y accesibles".

Entre otros trabajos, se han renovado las ventanas, se han mejorado los espacios interiores y exteriores, se ha adecuado el cierre perimetral, se ha instalado un nuevo reloj en el andén de vía 2 y se han realizado actuaciones de impermeabilización en la planta baja. También se ha suprimido un antiguo acceso al andén para optimizar la circulación y la seguridad de las personas usuarias.