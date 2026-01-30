SFM y trabajadores pactan una quincena de puntos en materia de seguridad y volverán a reunirse el martes

Archivo - Un tren en los talleres de SFM. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) y el comité de empresa se volverán a reunir el próximo martes tras llegar este viernes a un acuerdo en una quincena de las 48 demandas en materia de seguridad ferroviaria que se han presentado, aunque no se ha abordado la creación de un comité se seguridad.

En declaraciones a los medios a la salida de la reunión, el gerente de SFM, José Ramón Orta, ha señalado que las negociaciones van "por buen camino", mientras que el presidente del comité de empresa, Ricardo Mas, ha celebrado que se haya pasado "de no hacer nada a hacer algo siempre es mejor", aunque ha lamentado que todavía no se haya hablado del Comité de Seguridad en la Circulación ni de la internalización de contratas en áreas sensibles de seguridad.