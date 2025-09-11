Simulacro en el aeropuerto de Son Bonet: choque entre una avioneta y un helicóptero

Simulacro de emergencia en el aeropuerto de Son Bonet - AENA

PALMA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Son Bonet ha llevado a cabo este jueves un simulacro general de emergencia aeronáutica, para evaluar los procedimientos de actuación y coordinación del Plan de Autoprotección y medir su eficacia.

Según ha informado Aena, durante el ejercicio se han analizado los tiempos de reacción y respuesta de todos los colectivos implicados en la atención de una emergencia aeroportuaria.

En concreto, el simulacro ha tenido como guion el impacto dentro de la plataforma de contingencia entre una aeronave de ala fija, que salía de su estacionamiento, con un helicóptero que se encontraba rodando.

Tras el impacto se ha producido un incendio en la aeronave, además de un derrame de combustible. El accidente simulado ha sido detectado por un equipo de seguridad privada mientras realizaba su ronda perimetral y se ha avisado al Centro de Operaciones (Ceops).

Al lugar del simulacro ha acudido el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), además de los medios internos y externos, y se han establecido las cesiones de los Puesto de Mando Principal (PMP) y de Puesto de Mando Avanzado (PMA). Después, se ha evaluado a los afectados.

En el simulacro han participado empleados del aeropuerto de Son Bonet, Guardia Civil, Policía Judicial, Dirección General de Emergencias, 112, Bomberos de Mallorca y de Palma, Vigilancia Privada, SAMU 061, Persona de Contacto (PECO), Colegio de Psicólogos, Agencia de Seguridad Aérea, Delegación del Gobierno, Centro de Gestión de Red, Flyschool y Skyhelicopteros.

Al acabar, se ha hecho una puesta en común para evaluar el simulacro para detectar posibles mejoras. El ejercicio ha finalizado sin que haya afectado a la operativa del aeropuerto.

Con esta práctica, han destacado desde Aena, el aeropuerto de Son Bonet se mantiene actualizado y operativo mediante la realización periódica de simulacros por parte de sus diferentes servicios para poner a prueba y evaluar su capacidad de respuesta.