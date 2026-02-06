Sindicalistas de la Policía Local de Palma protestan en un acto de Martínez para reclamar el Plan de Ordenación

Grupo de sindicalistas en la protesta para reclamar el Plan de Ordenación de la Policía Local de Palma frente al alcalde, Jaime Martínez. - CSIF

PALMA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de sindicalistas de la Policía Local de Palma han reivindicado la puesta en marcha del Plan de Ordenación del cuerpo con un boicot en un acto en el que participaba este viernes el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

La protesta ha tenido lugar en la sede PalmaActiva, donde se había organizado un evento para presentar un plan de formación dirigido a los funcionarios del Ayuntamiento de Palma.

De acuerdo con el relato de los acontecimientos que han hecho a Europa Press por parte de CSIF, miembros de la Policía Local estaban invitados al acto y allí se ha presentado este grupo de representantes sindicales de CSIF, UGT, CCOO y Sppme con la intención inicial de hablar con Martínez en la puerta principal del edificio.

No obstante, el primer edil habría accedido al inmueble por otra entrada y al tomar la palabra durante la celebración del acto, un grupo de sindicalistas presentes en la sala, se ha levantado y ha dado la espalda al alcalde en señal de protesta.

El representante sindical de CSIF en la Policía Local, Agustí Sánchez, ha apuntado que esta es una continuación de la manifestación que llevaron a cabo el pasado jueves, porque Martínez "no ha cumplido con su palabra" de implantar el Plan de Ordenación al empezar 2026.

Así, ha subrayado que para los próximos días no tienen prevista ninguna reunión con la corporación local por este motivo, por lo que han advertido que si saben que Martínez participará en algún acto irán a "sorprenderle" para "llamar la atención por la falta de respuesta".

"Lo que se quiere saber es el motivo real de este retraso, que dé la cara, que explique por qué no se aplica y buscar soluciones", ha alegado, a lo que ha añadido que para el próximo día 26 se plantean otra nueva movilización pero aún tienen que definirla.