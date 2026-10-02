El Sindicat de Llogateres llama a manifestarse este sábado como paso previo a la organización de una huelga general

Concentración en la plaza de Cort de Palma por el 'decreto Maricarmen'. - EUROPA PRESS

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Llogateres de Mallorca ha llamado a la ciudadanía a participar en la manifestación de este sábado para responder al rechazo del PP, Vox y Junts per Catalunya a los decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados y como paso previo a una huelga general.

La organización ha criticado este viernes en un comunicado a las tres formaciones por "votar contra los derechos de miles de inquilinos". A su entender, los decretos tumbados son "de mínimos" pero "protegen" a la ciudadanía.

La portavoz del Sindicat de Llogateres de Mallorca, Celeste Rodríguez, ha advertido de que los decretos "pueden caer hoy, pero lo que no va a decaer son las movilizaciones".

En esta línea, ha subrayado que la manifestación de este sábado --que tendrá lugar en la plaza de España de Palma a las 12.00 horas-- es el "inicio del siguiente paso", que sería una huelga general.

Con esta movilización, el sindicato exigirá contratos indefinidos, la bajada del precio del alquiler, la expropiación a fondos buitres y el fin de los desahucios.

La organización ha pedido a los sindicatos laborales, comités de empresa, asociaciones vecinales, centros educativos, colectivos de universitarios y a la sociedad en general que se manifieste para "construir de forma inmediata la organización hacia una huelga general".