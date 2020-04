El sindicato médico pide la dimisión del portavoz del comité balear de enfermedades infecciosas

PALMA DE MALLORCA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Médicos de Baleares (Simebal) ha pedido este miércoles a la consellera de Salud, Patricia Gómez, el cese del portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Baleares, Javier Arranz.

En una carta, el sindicato justifica su petición en unas declaraciones de Arranz, que cada día comparece en una rueda de prensa telemática para informar sobre la evolución de la pandemia en la Comunidad.

Simebal le acusa de "culpabilizar a los profesionales sanitarios del contagio del COVID-19" y le reprocha que no pida disculpas públicamente. La organización sindical sostiene que "es bien sabido que es la falta de material de protección lo que ha convertido al trabajador sanitario en el más afectado por el virus".

El sindicato considera "partidistas" las declaraciones de Arranz, "buscando más el blanqueo mediático que la información real de la situación del COVID-19".

Además, el Simebal también afea a Arranz que "quitara importancia" a la epidemia de coronavirus en una charla en un instituto de Marratxí y en medios de comunicación, antes del estado de alarma.

Por éstos y otros motivos, el sindicato mantiene que "el colectivo médico ha perdido la confianza" en el facultativo.

Este miércoles, en la rueda de prensa diaria de la Conselleria de Salud, Arranz ha respondido a una pregunta sobre esta petición del Simebal, rechazando que sus palabras sean "motivo de dimisión". Arranz ha señalado que se limitó a "opinar sobre los motivos científicos" que pueden explicar los contagios.

Por otro lado, este martes en el Parlament, la consellera defendió el trabajo y la independencia del portavoz del Comité. "Le puedo asegurar que no le he preguntado a quién vota, porque no me importa", declaró Patricia Gómez en una comparecencia ante el pleno.