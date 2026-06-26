Sindicatos advierten a las patronales de las 'escoletes' que impugnarán cualquier acuerdo que interfiera competencias

Concentración de las trabajadoras de las 'escoletes' frente al Parlament - EUROPA PRESS

PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, UGT y STEI y la Xarxa 0-3 han exigido "responsabilidad" a las patronales y han advertido de que impugnarán cualquier acuerdo de mesa que interfiera en el ámbito competencial del sector infantil.

En un comunicado, las organizaciones sindicales con representatividad autonómica reconocida en el XIII Convenio de Asistencia Infantil han remarcado que la negociación para resolver el conflicto en las 'escoletes' se tiene que centrar "exclusivamente" en las necesidades del sector.

Así lo han señalado de acuerdo con el mandato de las más de 1.200 trabajadoras del sector en Baleares y siguiendo la hoja de ruta establecida tras la reunión con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, la semana pasada.

Estas demandas se concretan en la negociación y creación de un convenio autonómico y en la revisión del decreto de mínimos, que es la normativa que regula el funcionamiento interno y las condiciones reales de los centros.

En esta línea, los sindicatos han rechazado los "intentos de constituir mesas de negociación alternativas" por parte de USO y FSIE, subrayando que estos sindicatos son representativos de la escuela concertada pero sin legitimidad en el convenio infantil.

Asimismo, han rechazado sentarse en estas mesas al considerar que, a nivel legal, no es este el espacio en el que se debe hacer esta negociación. "Participar supondría validar una interferencia directa en el ámbito competencial del convenio infantil", han indicado.

En este sentido, los tres sindicatos han avisado que "cualquier mesa que se cree e interfiera en las competencias de la negociación con del convenio infantil será impugnada automáticamente".

Por su parte, desde la Xarxa 0-3 han sostenido que ninguno de los sindicatos ajenos al convenio "las representa ni ha mantenido contacto con ellas para conocer la situación de las 'escoletes'".

Así, CCOO, UGT y STEI junto con la Xarxa 0-3 han exigido "responsabilidad" a las patronales ya que, a su entender, interactuar con organizaciones que "no tienen competencia legal para negociar este convenio solo genera confusión y bloquea soluciones reales".

También han reclamado al Govern que "ponga freno" a lo que consideran "intrusismo sindical" y que garantice que el diálogo social y la negociación se lleven a cabo "estrictamente" con actores legitimados por el marco normativo.