Concentración de UGT, CCOO, Satse y USAE frente al Hospital Quirónsalud Palmaplanas. - UGT

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CCOO, Satse y USAE han amenazado con convocar una huelga en la sanidad privada de Baleares durante las fiestas de Navidad si la patronal no accede a negociar una subida salarial.

Varias decenas de trabajadores, convocados por las organizaciones sindicales, se han concentrado la mañana de este miércoles frente al Hospital Quirónsalud Palmaplanas.

Es la cuarta protesta del sector de la sanidad privada en las últimas semanas, después de las realizadas frente a la Clínica Rotger, la Clínica Juaneda y el Hospital Juaneda Miramar, ha recordado UGT en un comunicado.

Su intención es reclamar que continúen las negociaciones para firmar un nuevo convenio colectivo, que se encuentran "estancadas" y conllevan un "bloqueo salarial" que afecta a más de 5.000 profesionales del sector.

La responsable de Sanidad Privada de UGT Baleares y portavoz del frente sindical, Tere Sánchez, ha denunciado públicamente que los centros hospitalarios pretenden aplicar cláusulas de absorción sobre la subida salarial a todo el personal.

"Se acercan las Navidades y seguimos sin subidas salariales. Es insostenible mantener los sueldos congelados mientras las empresas se lucran con dinero público y con nuestro esfuerzo", ha señalado.

Asimismo, ha advertido de que las movilizaciones irán en aumento si la patronal "no presenta propuestas efectivas de forma inmediata". "El ambiente cada día está más cargado. Empezaremos a tomar otras medidas y no descartamos convocar una huelga en Navidades", ha aseverado la portavoz sindical.