Sindicatos y asociaciones por la sanidad pública llaman a la movilización este sábado en Palma si el tiempo lo permite

De izquierda a derecha, la secretaria de Igualdad y Políticas Sociales de UGT, María José Cordero, la delegada de CCOO, Cristina Arias, y el representante de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, José Manuel Aranda. - EUROPA PRESS

PALMA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO, UGT y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública han convocado una concentración este sábado a las 12.00 horas en la plaza de España de Palma para reivindicar este derecho, aunque estarán pendientes de si se emite alguna alerta meteorológica que obligue a suspender la protesta.

La movilización se ha presentado este viernes en la sede de CCOO y con ella se trata de luchar contra la "privatización" del sistema sanitario público, porque los recursos que se destinan a la sanidad privada "se retiran de la pública", ha alegado la delegada de CCOO Cristina Arias.

La enfermera y secretaria de Igualdad y Políticas Sociales de UGT Baleares, María José Cordero, ha criticado "derivación de funciones" que se hacen en la sanidad, en sectores como la limpieza o el mantenimiento, a través de "subcontrataciones o externalizaciones".

Para la sindicalista, todo aquello que se externaliza es de "peor calidad" porque el interés de estas empresas es "ganar dinero", por lo que ha pedido unas condiciones laborales "dignas" y aumentar las plantillas en sectores como la limpieza, las cocinas, las enfermeras, los fisioterapeutas o los trabajadores sociales, entre otros.

Por parte de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha intervenido el médico de familia José Manuel Aranda, quien ha resaltado que privatizar servicios supone una "transferencia de fondos" de lo público a lo privado y con unos servicios sanitarios públicos "insuficientes" para garantizar las necesidades de la población, hace que la privada sea "necesaria" para complementar a la pública.

Así, ha citado el caso de la crisis de las mamografías en Andalucúa que ha atribuido a que los radiólogos, que son los que deben leer estas pruebas, han sido "insuficientes" y ante el deterioro de la sanidad pública se acude a los servicios privados. "El origen del crecimiento de los seguros privados son las listas de espera", ha aseverado.