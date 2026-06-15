Los sindicatos barajan llamar a la huelga en el sector del metal ante la falta de avances en la negociación del convenio

Archivo - Manifestantes portan pancarta con lema 'Convenio do metal. Solución xa' durante la segunda jornada de huelga del sector del Metal, a 13 de mayo de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CCOO y USO barajan la posibilidad de convocar una huelga a partir del mes de julio y durante todo el verano ante la falta de avances en la negociación del convenio colectivo.

Estas movilizaciones, han explicado las organizaciones sindicales en un comunicado, llegarían después de siete meses de negociaciones, nueve reuniones y cuatro plataformas presentadas.

Hace casi un mes, han advertido, que la negociación se encuentra en situación de "bloqueo" y se han dado "varios pasos atrás" por parte de la patronal Febame.

Es por ello que han considerado que están "obligados" a plantear a los 39.000 trabajadores del sector del metal si desean ir a la huelga a partir del mes de julio.

Aunque no se levantarán de la mesa de negociación, han subrayado los sindicatos, no están dispuestos a "perder más el tiempo con una patronal que no quiere que a sus trabajadores les deje de costar llegar a final de mes".

Las demandas salariales y sociales que les han presentado durante la negociación van encaminadas a garantizar salarios dignos que reviertan la actual pérdida de poder adquisitivo.

También, entre otras cuestiones, la puesta en marcha de cláusulas de revisión salarial que blinden los salarios en caso de que tanto la subida de precios como el nivel de vida de Baleares se mantenga al alza en el futuro.