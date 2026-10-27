Sindicatos y entidades por el derecho a la vivienda de Baleares registrarán este miércoles el preaviso de huelga

Numerosas personas durante una manifestación por la vivienda en Palma. - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos STEI, CCOO, UGT, SATI, CGT, CNT y las entidades por el derecho a la vivienda Sindicat de Llogateres de Mallorca y la PAH registrarán este miércoles el preaviso de la huelga general del 11 de noviembre, en la sede de la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

La huelga general, de ámbito estatal, tiene como objetivo reivindicar el derecho a una vivienda "digna" y unas condiciones de vida "dignas para todo el mundo", según ha detallado STEI en un comunicado.

La movilización trata de evidenciar las dificultades crecientes de las personas trabajadoras para acceder a una vivienda y hacer frente al encarecimiento del coste de la vida, junto con la defensa de unos salarios que "permitan vivir con dignidad".

Después de registrar el preaviso, los representantes de las entidades convocantes atenderán a los medios de comunicación para explicar los motivos de la convocatoria y las reivindicaciones de la huelga en Baleares.