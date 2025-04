La Sindicatura avala las cuentas de Cort de 2022 y le hace 18 recomendaciones para mejorar su gestión económica

El organismo fiscalizador destaca "mejoras sustanciales" en la gestión del Ayuntamiento

PALMA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Cuentas de Baleares ha emitido un informe favorable, con excepciones, a las cuentas del Ayuntamiento de Palma de 2022, al que realiza 18 recomendaciones para mejorar la gestión económico-financiera, de subvenciones y contratos.

Así lo ha expuesto la síndica María Antonia García en una comparecencia en la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament este martes, junto con el síndico mayor, Joan Rosselló, y la secretaría general, María Eulalia Mas, para exponer tres informes de la Sindicatura, relativos a los ayuntamientos de Santa Eulària y Palma y de la UIB.

El informe de la cuenta general del Ayuntamiento de Palma correspondiente al ejercicio 2022 elaborado por la Sindicatura detecta ocho limitaciones de alcance, siete incidencias muy significativas y 14 incumplimientos significativos de la normativa de gestión de fondos públicos.

Según ha explicado García, se emite una opinión favorable con excepciones, puesto que "hay cosas que se pueden mejorar" pero que no afectan "sustancialmente" a las cuentas de resultados.

Concretamente, ha señalado que el Consistorio aprobó sus cuentas de 2022 fuera del plazo legal establecido y aunque cumplió los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, incumplió la regla de gasto.

En este sentido, ha destacado que desde la Sindicatura están detectando "mejoras sustanciales" en la gestión del Ayuntamiento de Palma ya que, ha remarcado, se nota que están incorporando algunas de las recomendaciones que hace la Sindicatura.

Entre otras conclusiones, el informe señala que el Consistorio no dispone de inventario actualizado de bienes y derechos, así como que el control que realiza el órgano interventor sobre el presupuesto general del Ayuntamiento no es del 100% y, por tanto, no está cumpliendo con la normativa.

En cuanto a las entidades dependientes, según ha explicado la síndica, en general, continúan incumpliendo los plazos para aprobar y rendir sus cuentas anuales en cada ejercicio. No obstante, en 2022, excepto en algunos casos puntuales, la Sindicatura ha detectado una mejora general de los resultados de la mayoría de entidades.

Así, desde el organismo hacen 18 recomendaciones al Ayuntamiento, que pasan, entre otras, por confeccionar el inventario de bienes y derechos de conformidad, registrar al cierre del ejercicio las provisiones necesarias para cubrir el riesgo derivado de pasivos contingentes o cumplir los plazos de rendición.