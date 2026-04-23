Sira Rego visita la Fundación Naüm y se reúne con jóvenes extutelados

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha visitado este jueves la Fundación Naüm - FUNDACIÓN NAÜM

PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha visitado este jueves la Fundación Naüm para conocer la política de protección impulsada por la entidad, en el marco del despliegue de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia (Lopivi).

Durante la visita, la ministra se ha reunido con los niños y adolescentes que forman parte del Consejo de Participación de la Infancia y Adolescencia de Naüm.

Según ha subrayado la entidad en una nota de prensa, este espacio de participación permite a la infancia y la juventud expresar sus opiniones, compartir propuestas y trasladar sus inquietudes, influyendo de manera directa en aquellas decisiones que afectan a su día a día dentro de la entidad.

En este sentido, han defendido el Consejo como "una herramienta fundamental" para la garantía del derecho a la participación, favoreciendo que los niños, adolescentes y jóvenes "se sientan escuchados, reconocidos y tenidos en cuenta".

Asimismo, la ministra de Juventud e Infancia se ha reunido con un grupo de jóvenes extutelados de Baleares que cursan Formación Profesional Básica en Fontanería y Climatización Doméstica en la Fundación Naüm.

Durante el encuentro, los jóvenes han relatado las situaciones que vivieron tras cumplir los 18 años y salir del sistema de protección. La Fundación ha señalado que, además de afrontar importantes dificultades administrativas y la ausencia de una red de apoyo familiar o social, se han visto abocados a situaciones de exclusión residencial, llegando incluso a vivir en la calle, pese a encontrarse estudiando.

Ante esta situación, el equipo de dirección de la Fundación Naüm, encabezado por Margalida Jordà, ha puesto de relieve esta realidad y ha recordado que abordar esta problemática requiere situar a la juventud en el centro de las políticas públicas.

Además, el grupo de jóvenes participantes en el proyecto Istmo - Archivo Humano de un Barrio ha aprovechado la presencia de la ministra para realizarle una breve entrevista, que formará parte de las piezas audiovisuales del proyecto y del documental colectivo en desarrollo.