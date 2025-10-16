Educación en Baleares: 20.000 alumnos más en una década y el alumnado extranjero roza 20%

Archivo - Un grupo de niños corre durante la novena edición de 'La Vuelta al Cole'.- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

La ponencia marco del Anuario de la Educación de 2025 aborda los retos de la digitalización, las migraciones, la pobreza y la segregación escolar a través de las zonas educativas

El sistema educativo de Baleares --desde infantil hasta bachillerato y formación profesional-- ha sumado en la última década hasta 20.000 alumnos, pasando de 178.055 en el curso 2015-2016 a 198.140 en el curso 2024-2025.

Es una de las principales conclusiones del estudio sobre el sistema educativo no universitario incluido en el Anuario de la Educación de Baleares 2025, y que indica que a lo largo del periodo estudiado, los centros públicos concentran más alumnado que los centros privados, 127.445 frente a 70.695 a día de hoy, con una diferencia de 56.750 alumnos.

El anuario, que elabora el Grupo de Investigación y Formación Educativa y Social (GIFES) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), con la Fundación Guillem Cifre de Colonya, ha sido presentado este jueves.

El estudio, que firman Rut Garí, Marga Vives, Belén Pasucal y Joan Amer, señala que el porcentaje de alumnado extranjero ha experimentado una evolución ascendente --del 13,7% al 19%--, valores muy superiores a las medias nacionales.

En línea con estudios anteriores se mantiene la tendencia del aumento progresivo del total de la matrícula en las enseñanzas de régimen general, así como la disminución de los porcentajes de repetición y el mantenimiento en general de los porcentajes de promoción.

El aumento del número de alumnos matriculados en el sistema educativo ha ido acompañado del aumento del número de profesorado y, por lo tanto, de un descenso del número medio de alumnos por profesor. En concreto, en el curso 2024-2025 hay 4.967 profesores más que en el curso 2015-2016 con ratios, en general, por debajo de la media estatal.

En cuanto a la continuidad de los estudios obligatorios, el estudio muestra que la repetición en el curso 2024-2025 se mantiene en porcentajes similares a los del curso anterior.

El porcentaje donde más ha aumentado la repetición, en todo caso, ha sido en sexto de primaria, con 0,5 puntos (1,2% el 2023-2024 a 1,7% el 2024-2025) y el nivel donde más ha disminuido ha sido tercero de ESO, con 0,6 puntos, pasando de 7,9% el 2023-2024 a 7,3% el 2024-2025.

En todos los nivel analizados de estas etapas educativas son los hombres quienes presentan los porcentajes más altos. Por titularidad y territorio, los centros privados no concertados y Menorca presentan las cifras más bajas de repetición.

Sobre el porcentaje de promoción en los estudios obligatorios de primaria y secundaria, el estudio arroja porcentajes autonómicos similares a los estatales. La evolución de los datos del alumnado de ESO apunta al mantenimiento del porcentaje de promoción posterior al 2019-2020, un curso en el que hubo un repunte de la promoción asociado al impacto de la pandemia.

Baleares tiene, sin embargo, una tasa de finalización de la ESO ligeramente inferior a la estatal (87,5% frente a 87,9% en el curso 2022-2023).

SISTEMA UNIVERSITARIO

El Anuario contiene un segundo estudio, esta vez, con los datos del sistema universitario de Baleares. Este apartado, que firma Juan José Montaño, señala que en términos generales la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha mantenido una estabilidad en el número total de alumnos matriculados, a pesar del crecimiento demográfico del colectivo joven, lo que ha provocado una ligera disminución del peso relativo de los universitarios respecto al total de jóvenes de la comunidad.

Por su parte, los centros adscritos a la UIB muestran una evolución desigual. Mientras que la Escuela Universitaria Adema y la Escuela de Hotelería han experimentado un crecimiento significativo de la matrícula, la Escuela Universitaria de Turismo del Consell Insular de Ibiza ha sufrido una bajada preocupante, "que invita a una reflexión estratégica sobre su oferta y posicionamiento".

En relación a los recursos humanos, el texto destaca el incremento notable del profesorado y del personal técnico, de gestión y de administración y servicios, así como la mejora de la ratio alumnado/profesor, un indicador clave de calidad docente.

Estas mejoras estructurales, sigue el informe, se han producido en paralelo a una estabilización en el posicionamiento de la UIB en los rankings internacionales, manteniéndose en una posición intermedia dentro del sistema universitario español.

El estudio ha destacado como uno de los aspectos más relevantes la tasa de inserción laboral de los graduados universitarios en Baleares, que se sitúa por encima de la media estatal, con un 83 por ciento de afiliación a la Seguridad Social cuatro años después de la titulación.

PONENCIA MARCO SOBRE ZONAS ESCOLARES

La edición de este año del anuario incluye la ponencia marco 'Las zonas educativas como espacios de gobernanza escolar y colaboración docente: del trabajo en red a la corresponsabilidad', del catedrático en Sociología de la Educación Antoni Verger.

La propuesta de Verger aborda las desigualdades educativas y los retos de la digitalización, las migraciones, la pobreza y la segregación escolar a través de las zonas educativas. El experto ha reclamado estructuras estables, coordinación efectiva, recursos adecuados y un compromiso compartido con la corresponsabilidad educativa.

COMPARTIR CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS

El Anuario de la Educación 2025 pone de manifiesto que uno de los retos principales para las escuelas es quedarse solas ante demandas sociales y educativas, y destaca así la importancia de tejer vínculos y alianzas entre los centros para compartir conocimientos y experiencias innovadoras.

Ante los cambios sociales, se propone reforzar la formación y la innovación docente con la participación activa del profesorado en procesos formativos continuos y el fomento de la colaboración.

La publicación recoge un total de 29 ponencias en las que han participado 79 colaboradores.