El Sistema de Inteligencia Turística confirma un inicio positivo de temporada en Eivissa

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EIVISSA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Las previsiones del Sistema de Inteligencia Turística (SIT Eivissa) han destacado un inicio de temporada en la isla con una evolución positiva y capacidad de crecimiento en próximas semanas.

Desde el Consell, en un comunicado, han explicado que la programación aérea llega a las 618.831 plazas hacia la isla, un 4,65 por ciento más respecto a 2025 y con un refuerzo principalmente en el mercado internacional.

En total, están previstos más de 3.500 vuelos, con conexiones con 12 países y 49 ciudades.

En cuanto a la demanda, las estimaciones iniciales sitúan la llegada de viajeros en unos 520.000, según el SITE, con una ocupación del 84,1 por ciento. Según el sistema, si se mantiene el comportamiento de reservas de última hora, las cifras podrían superarse y mejorar las del año anterior.

Además, los datos presentan más de 10,5 millones de búsquedas registradas para viajar a Eivissa.

El informe del SIT incluye un ajuste medio de los precios hoteleros del 7 por ciento al inicio de la temporada, una tendencia habitual orientada a estimular la ocupación.