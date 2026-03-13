La SMAP participa en la feria 'Intertraffic Amsterdam' para conocer innovaciones en movilidad aplicables a Palma

Una representación de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP) en la feria internacional 'Intertraffic Amsterdam' - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una representación de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP) ha participado en la feria internacional 'Intertraffic Amsterdam' para conocer las últimas innovaciones en movilidad aplicables a la ciudad de Palma.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la gerente de la empresa municipal, Lydia Pérez, ha encabezado la delegación que ha asistido a la feria, considerada uno de los principales puntos de encuentro del sector.

El evento se ha celebrado esta semana en Ámsterdam y ha reunido a más de 900 empresas tecnológicas, operadores y administraciones públicas de más de 140 países.

Durante la visita, la SMAP ha identificado tecnologías y modelos operativos que pueden contribuir a mejorar la eficiencia, la seguridad y la calidad del servicio en los aparcamientos y en los sistemas de movilidad gestionados por la empresa municipal.

Asimismo, los representantes han mantenido reuniones con fabricantes, proveedores tecnológicos y operadores internacionales para analizar las últimas tendencias en gestión inteligente del estacionamiento y soluciones basadas en datos para mejorar la gestión de la movilidad.

Como ejemplo, se han abordado herramientas de digitalización aplicadas a los servicios públicos como sistemas de acceso y pago 'contactless', tecnologías de control y seguridad en infraestructuras y la evolución de los sistemas de bicicleta pública.