Los socialistas de Mallorca buscan reforzar su partido para desbancar a Galmés del Consell insular

PALMA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialista de Mallorca (FSM) encara su congreso, previsto para el próximo 5 de abril y en el que habrá una renovación de cargos, con la intención de reforzar el partido de cara a las elecciones de 2027 y, entre otras cosas, desbancar al actual presidente del Consell insular, Llorenç Galmés.

Así se ha expresado este miércoles la actual secretaria general de la formación, Catalina Cladera --quien no se presentará a la reelección--, a la hora de explicar cuáles son las propuestas que se llevarán al Consell Polític, en el se convocará oficialmente el 15 congreso de la FSM.

"Pretendemos hacer un partido más fuerte, sumar a más gente y reforzar las estructuras de cara a 2027 para ganar en el máximo número de instituciones. La idea de la dirección es tumbar los gobiernos de la derecha y la extrema derecha y hacer valer nuestros valores y nuestro proyecto", ha explicado Cladera.

Su objetivo particular como cabeza de la oposición en el Consell de Mallorca, ha detallado, es "decirle a Galmés que le quedan dos años de gobierno". "Uno de los objetivos es volver a gobernar el Consell y hacer políticas progresistas y para la ciudadanía, mantener y conquistar derechos y luchar por la democracia", ha indicado.

A juicio de Cladera, el equipo de gobierno insular actual, conformado por el PP y Vox, ha llevado a una "involución" de Mallorca.

CASO RIERA

La todavía secretaria general de los socialistas de Mallorca también se ha referido al supuesto incumplimiento horario de la portavoz 'popular' en el Consell de Mallorca, Núria Riera, quien compatibiliza sus tareas políticas con su puesto como funcionaria en la administración autonómica.

"Es una vergüenza, abusa de la administración con un sueldo estratosférico, un incumplimiento del horario y de su compatibilidad, porque no la ha pedido aunque pueda ser legal", ha reprochado la también portavoz del grupo socialista en la institución insular.

Es por ello por lo que ha instado a Galmés a no mantenerla "ni un día más" en su cargo y le ha pedido "que no se excuse ni se esconda detrás de informes e investigaciones". "Siempre hace el cobarde y no da la cara. Es por un tema de dignidad, transparencia y ética", ha concluido.