El SOIB lanza una convocatoria de subvenciones para desempleados con una inversión de 700.000 euros

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PALMA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Ocupación de Baleares (SOIB) ha aprobado una nueva convocatoria de subvenciones para financiar acciones formativas dirigidas a personas desempleadas que incluyan un compromiso de contratación durante el periodo 2026-2027.

Según ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en un comunicado, la convocatoria está dotada con 700.000 euros, de los que 250.000 se ejecutarán en 2026 y los 450.000 restantes en 2027. Las ayudas estarán financiadas con fondos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Podrán optar a estas subvenciones entidades privadas con centros de trabajo ubicados en Baleares que asuman un compromiso de contratación, así como entidades públicas o privadas de formación autorizadas por el SOIB e inscritas en los registros correspondientes para impartir las acciones formativas.

La convocatoria permitirá financiar programas formativos compuestos por especialidades de formación para el empleo, grados B de Formación Profesional o una combinación de ambos, siempre vinculados al puesto de trabajo objeto del compromiso de contratación y con una duración mínima de 200 horas.

Asimismo, cuando el programa incluya todos los grados B que conforman un grado C de Formación Profesional, deberá incorporar también el resto de módulos profesionales y el periodo de formación en empresa (FEMPO).

La Conselleria ha señalado que todos los contenidos incluidos en los programas deberán guardar coherencia con las ocupaciones vinculadas al compromiso de contratación y que la formación deberá impartirse en modalidad presencial.