Sólo 3 de las 17 personas que han estado en la UCI de Menorca en los últimos tres meses estaban vacunadas

MENORCA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Área de Salud de Menorca ha confirmado este lunes que sólo tres personas de las 17 que han sido ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Mateu Orfila estaban correctamente inmunizadas entre el 21 de octubre de 2021 al 14 de enero de 2022.

La directora médica del centro hospitalario, Tamara Contreras, ha destacado que la tasa de personas en UCI no inmunizadas es del 90,2 por 100.000 personas no vacunadas, mientras que la tasa de personas en la zona de críticos inmunizadas es del 3,7 por 100.000 vacunadas.

Contreras ha matizado que estas cifras se traducen en que las personas no vacunadas tienen 30 veces más riesgo de ingresar en la UCI que una persona inmunizada.

En este sentido, ha puntualizado que por no inmunizado se entiende a todas las personas que no han recibido ninguna dosis o solo una (excepto en el caso de la vacuna monodosis de Janssen)

Contreras ha subrayado que en Menorca hay 81.000 personas completamente vacunadas, de las que tres han sido ingresadas en la zona de críticos, y 2.300 no inmunizadas, que han generado 14 ingresos. En este punto, ha remarcado que este importante número de ingresos de los no vacunados "no sólo motivan una saturación en el servicio de intensivos, sino que este hecho se traduce en la posible suspensión de la actividad quirúrgica y la reorganización de otros servicios hospitalarios, lo que genera un impacto en otros pacientes y enfermedades.

Por otro lado, la directora médica ha apuntado que los pacientes que ingresan en la UCI estando vacunados son normalmente personas inmunodeprimidas, pacientes oncológicos o personas de edad avanzada y ha matizado que todos ellos han superado la enfermedad y han sido dados de alta.

Finalmente, Contreras ha insistido en la necesidad "imperiosa" de que toda la población esté vacunada.