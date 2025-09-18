Son Espases incorpora un ecógrafo con fusión de imágenes que afina el diagnóstico del cáncer de próstata

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Espases dispone de un sistema avanzado de ecografía con tecnología de fusión de imágenes en la Unidad de Próstata del Servicio de Urología, un "equipo de última generación" que permite realizar biopsias dirigidas con mayor precisión, seguridad y eficacia en pacientes con sospecha de cáncer de próstata.

En un comunicado, la Conselleria de Salud ha explicado que el sistema fusiona en tiempo real las imágenes obtenidas por resonancia magnética con las del ecógrafo, lo que permite localizar con exactitud lesiones sospechosas, incluso de apenas unos milímetros, y dirigir la biopsia directamente a esas zonas. Esta tecnología, han asegurado, representa un avance significativo respecto a otras técnicas, menos precisas y con mayor riesgo de infección.

Tradicionalmente, las biopsias prostáticas se realizan por vía transrectal, guiadas por ecografía. Aunque esta técnica sigue siendo útil, no permite acceder a todas las zonas de la próstata y supone un riesgo elevado de infección, ya que la aguja atraviesa el recto, una zona potencialmente contaminada.

Con el nuevo ecógrafo de fusión, la biopsia se realiza por vía transperineal, es decir, a través de la piel que hay entre el escroto y el ano, sin atravesar el recto. Esta vía es más segura, reduce significativamente el riesgo de infección y permite acceder a toda la glándula prostática.

Además, el software que incorpora el equipo realiza una fusión elástica de las imágenes, lo que significa que "incluso si el paciente se mueve ligeramente, el sistema reajusta automáticamente las coordenadas para mantener la precisión del procedimiento", según ha explicado el urólogo de Son Espases Jaume Pons.

"Gracias a su precisión se mejora la calidad del diagnóstico, lo que permite tomar decisiones clínicas individualizadas y una mejor planificación del tratamiento", indica Marta de la Cruz, otra uróloga.

Según destacan, es especialmente útil tanto en el diagnóstico inicial, como en el seguimiento de pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado de cáncer de próstata.

Según remarca la radióloga abdominal de la Unidad, Carmen de Juan, las imágenes de resonancia magnética permiten detectar lesiones de un tamaño muy pequeño, no identificables por otra técnica. "Mediante un programa, estas imágenes se fusionan para crear un modelo en 3D de la próstata que permite que el urólogo guíe la aguja de biopsia directamente a las áreas sospechosas ya identificadas", ha indicado.

Hasta ahora, muchos pacientes debían ser derivados a centros de la Península o recurrir a la sanidad privada en Baleares para acceder a esta técnica avanzada. Al disponer de ella en Son Espases, se garantiza el acceso dentro del sistema público balear, y a su vez se refuerza el compromiso del Hospital con una atención más personalizada y eficiente.