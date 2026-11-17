Braquiterapia - CAIB

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Espases ha incorporado la braquiterapia a su cartera de servicios para el tratamiento de cáncer de piel y linfomas cutáneos por primera vez en un hospital público de Mallorca.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, el Servicio de Medicina Nuclear continúa así ampliando las técnicas que pone a disposición de los pacientes para ofrecerles la asistencia más adecuada y segura.

La braquiterapia es un tratamiento de radioterapia de alta precisión que actúa sobre el tumor o la zona afectada. Consiste en colocar la fuente de radiación dentro o muy cerca del área que necesita tratamiento, lo que permite concentrar la dosis donde es necesaria y proteger mejor los tejidos sanos próximos.

Se aplica mediante un dispositivo de campana que entra en contacto directo con la piel y aplica la fuente radiactiva sobre una superficie máxima de dos o tres centímetros de diámetro, o mediante un aplicador con el que se puede ampliar la zona de radiación hasta seis o siete centímetros de diámetro.

La aplicación de braquiterapia con estos dos dispositivos tiene beneficios notables para los pacientes ya que no tienen que hacerse un TAC de simulación para determinar la zona que deberá radiarse y el tiempo de tratamiento se reduce de 20 a seis días, aproximadamente.

Además, está especialmente indicada para los pacientes que por diferentes motivos no pueden recibir el tratamiento con un acelerador lineal, como las personas con problemas de movilidad. Durante la sesión, el paciente puede estar sentado en una silla o apoyado en una cama en la sala de braquiterapia.

En la misma línea, en comparación con la radioterapia externa administrada mediante acelerador lineal, la braquiterapia permite administrar la radiación de forma muy localizada y adaptada a la superficie del tumor en pacientes y lesiones seleccionados. De este modo, se concentra la dosis en la zona que se quiere tratar y se reduce la irradiación de los tejidos sanos próximos y de las estructuras profundas. En el tratamiento de determinados tumores cutáneos, esta elevada precisión puede favorecer unos mejores resultados funcionales, con unas curas más rápidas y sencillas.

La braquiterapia puede utilizarse en diferentes tipos de cáncer, según la localización, el tamaño y las características del tumor, bien como tratamiento principal o combinado con cirugía y/o radioterapia externa.