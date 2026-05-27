Son Llàtzer crea una unidad multidisciplinar para el tratamiento de la obesidad en Baleares

Archivo - Persona con obesidad. - HOSPITAL UNIVERSITARIO LA LUZ - Archivo

PALMA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Llàtzer ha puesto en marcha la Unidad de Manejo Integral de la Obesidad (UMIO) -la primera de Baleares-, un nuevo recurso asistencial que ofrecerá un abordaje multidisciplinar y personalizado a las personas que sufren obesidad, una enfermedad crónica que afecta al 24% de la población adulta y a más del 10% de los menores en España.

La consellera de Salud, Manuela García, ha presentado esta nueva unidad en un acto en el que el jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición y coordinador de esta unidad, Luis Masmiquel, ha remarcado que la obesidad no se puede tratar solo con dietas o cirugías ya que "requiere un acompañamiento médico, psicológico y educativo continuo".

La obesidad incrementa el riesgo de más de 200 enfermedades -entre ellas diabetes, hipertensión, apnea del sueño o problemas cardiovasculares- y representa un desafío creciente para la salud pública. Esta unidad se crea para responder de manera integral a este problema de salud, uniendo la experiencia de profesionales de endocrinología, cirugía, nutrición, psiquiatría, psicología, rehabilitación y enfermería.

ATENCIÓN COORDINADA ENTRE EL HOSPITAL Y ATENCIÓN PRIMARIA

La UMIO integrará a profesionales de la atención primaria y trabajará en colaboración con los centros de salud del Sector Sanitario de Migjorn, para asegurar la continuidad asistencial, desde la detección temprana hasta el seguimiento a largo plazo. Los pacientes podrán acceder a planes personalizados de dieta, ejercicio, terapia conductual y, cuando sea necesario, tratamiento farmacológico o cirugía bariátrica.

El propósito es mejorar la atención a las personas con obesidad a través de un enfoque integral, humano y basado en la evidencia científica. Entre sus principales metas se encuentra la mejora de la eficiencia asistencial y la reducción de las listas de espera, especialmente para pacientes con obesidad grave o con comorbilidades. También persigue disminuir el abandono terapéutico y combatir la estigmatización de las personas con obesidad, mediante formación en comunicación no discriminatoria y programas de apoyo psicológico.

Además, impulsará la formación médica y la investigación clínica en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa) y con centros de referencia nacionales, como el Hospital Vall d'Hebron (Barcelona). El objetivo a medio plazo es consolidar Son Llàtzer como centro de referencia en el abordaje integral de la obesidad, con acreditación por parte de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) y la European Association for the Study of Obesity (EASO).

ENFOQUE INNOVADOR Y SOSTENIBLE

La Unidad incorporará tecnología avanzada para el diagnóstico -como impedanciometría o ecografía morfofuncional- y para el seguimiento de los pacientes por medio de aplicaciones y sistemas digitales que mejoren la adherencia a los tratamientos.

Además, se prevé crear programas de actividad física terapéutica supervisada y talleres grupales de educación sanitaria, dirigidos a fomentar hábitos saludables y mantener los resultados a largo plazo.

"Queremos que Son Llàtzer sea un referente en el tratamiento de la obesidad, pero también en su prevención y en la lucha contra el estigma que sufren muchos pacientes", ha declarado Masmiquel.