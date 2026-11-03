Son Llàtzer pone en marcha una guía de atención paliativa perinatal para acompañar a las familias y a sus hijos. - CAIB

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Llàtzer ha elaborado una guía de cuidados paliativos perinatales para mejorar la atención a las familias que reciben durante el embarazo un diagnóstico que compromete la vida de su hijo o que afrontan su fallecimiento durante el periodo gestacional o tras el nacimiento.

La guía establece un circuito de actuación en el que participan profesionales de Obstetricia, Neonatología, matronas y Enfermería, en coordinación con la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del archipiélago, según ha indicado en un comunicado la Consellera de Salud.

El objetivo es ofrecer una atención coordinada desde el diagnóstico temprano, que tenga en cuenta tanto las necesidades médicas del niño como las de su familia, especialmente necesaria en los casos de diagnósticos prenatales de condiciones limitantes o amenazantes para la vida del niño que está por nacer.

Una de las principales medidas es la elaboración de un plan de cuidados individualizado y consensuado con las familias, en el que se recogen sus preferencias sobre el proceso de parto, las intervenciones y los cuidados médicos posteriores sobre la madre y sobre el recién nacido. Este documento queda registrado en la historia clínica para que todos los profesionales implicados conozcan las decisiones acordadas.

FAVORECER LA VINCULACIÓN FAMILIAR

La guía contempla la habilitación de espacios de hospitalización que permitan preservar la intimidad de las familias y que puedan permanecer junto a su hijo durante todo el proceso, así como participar en sus cuidados.

En los casos en los que el recién nacido precise de atención paliativa, se priorizará el alivio del dolor y el control de otros síntomas, así como su confort y el contacto con su familia, ofreciendo la posibilidad de continuar la atención en el domicilio, con el soporte de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos de las Islas Baleares.

Durante todo el proceso, se induce la generación de recuerdos tangibles de la vida de su hijo, como fotografías, huellas de las manos y los pies, prendas de ropa u otros objetos personales, que posteriormente se entregan dentro de una caja de recuerdos que facilita el centro hospitalario. Los padres tienen la posibilidad de llevársela tras la salida del Hospital, y si en ese momento las familias no pueden o no lo desean, es el hospital quien las custodiará durante un período de tres años.

ACOMPAÑAMIENTO DESPUÉS DE LA PÉRDIDA

La guía, coordinada por la pediatra Laura Villalonga, garantiza la atención continuada tras el fallecimiento, definiendo los recursos a su disposición, como son el apoyo psicológico -con el equipo de Salud Mental Perinatal- y facilitando los trámites administrativos gracias a la colaboración del equipo de Trabajo Social.

Además, el equipo médico seguirá en contacto con las familias por medio de una consulta tras los primeros 15 a 30 días para comentar los resultados médicos pendientes, facilitar información sobre los recursos de apoyo al proceso de pérdida y consejo en el caso de nuevas gestaciones.

Con esta guía, han indicado desde la Conselleria, el Hospital Universitario Son Llàtzer busca garantizar que las familias reciban una atención coordinada multidisciplinar durante todo el proceso, respetando sus decisiones, facilitando que permanezcan junto a su hijo y despedirse de una manera acorde a sus valores.