PALMA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los resultados de las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre en Baleares han repartido ocho escaños, tres de ellos al PP, dos al PSIB y a Vox y uno a Ara Més-Front Ampli.

Los diputados 'populares' son José Vicente Marí Bosó (Rafelbunyol, Valencia, 1970), quien ha repetido como 'número uno' de la lista del PP al Congreso, donde la pasada legislatura ejerció como portavoz adjunto; así como Antònia Roca (Palma, 1986), vicepresidenta primera del Consell de Mallorca, donde también ejerce como responsable de las áreas de Cultura y Patrimonio; y Joan Mesquida Mayans (Palma, 1978), que repite como 'número tres' de la lista del PP al Congreso, donde ocupó un escaño la pasada legislatura.

Por parte del PSIB, Francina Armengol (Inca, 1971) ha encabezado por segundas elecciones consecutivas la lista del partido al Congreso, que presidió durante la pasada legislatura. Acompañará a Armengol, Marc Pons (Es Mercadal, 1973), quien ha sido presidente del Consell de Menorca, conseller del Govern y jefe de gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica.

Los diputados de Vox serán Maribel Cerezo (Valencia, 1986) doctora en Ciencia y Tecnología, especializada en Ciencias del Mar; y Antonio Salvá (Palma, 1952), quien ya fue diputado hace dos legislaturas. Es urólogo y su hijo Diego, guardia civil, fue asesinado por ETA el atentado de Palmanova de 2009.

El octavo escaño por parte de la comunidad lo representará Carme Gomila (Manacor, 1994), de Ara Més-Front Ampli, graduada en Ciencias Políticas y de la Administración Pública.