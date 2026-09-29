Sonrisa Médica inaugura en Menorca la exposición 'El arte de humanizar'

MENORCA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sonrisa Médica, con motivo del Día Mundial de la Sonrisa, ha inaugurado este martes en Menorca la exposición fotográfica 'El arte de humanizar', una obra del fotógrafo Josep Albons, que, a través de sus imágenes, acerca al público el trabajo cotidiano de los payasos de hospital y su manera de acompañar a las personas durante procesos de enfermedad, hospitalización o dependencia.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 6 de octubre en el vestíbulo del Hospital General Mateu Orfila de Maó y, posteriormente, se trasladará al Centro de Salud Canal Salat de Ciutadella, donde podrá visitarse del 8 al 14 de octubre.

Desde la asociación han subrayado que la exposición nace "de la voluntad de mostrar aquello que a menudo no se ve" y las imágenes recogen momentos de llegada y preparación, intervenciones, la relación con las familias, instantes más íntimos y, en general, la capacidad de generar complicidad en situaciones complejas, así como la incorporación del humor y el arte como elementos que contribuyen a crear entornos asistenciales más humanos.

El proyecto se ha desarrollado a lo largo de seis jornadas fotográficas, tres de ellas en el Hospital General Mateu Orfila, una en la Residencia Geriátrica Asistida del Ayuntamiento de Maó, una en la Residencia de Ancianos del Consell y una en estudio, dedicada a retratos más interpretativos que exploran la identidad de cada personaje.

Sonrisa Médica está presente en Menorca desde 2018 y, actualmente, los payasos desarrollan en el Hospital General Mateu Orfila un programa regular de acompañamiento cada martes y jueves, al que se añade un programa específico de acompañamiento en quirófano el segundo viernes de cada mes.

Su actividad se extiende también al ámbito de las personas mayores, con intervenciones semanales en la Residencia Geriátrica Asistida del Ayuntamiento de Maó y en la Residencia para Personas Mayores de Maó del Consell de Menorca.