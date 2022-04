Sordo (CCOO) ve "un disparate" una bajada generalizada de los impuestos porque conllevaría recortes "antes o después"

PALMA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha considerado este miércoles que sería "un disparate que España procediera a una bajada generalizada de los impuestos, aunque no fuera permanente".

Así lo ha expresado Sordo, en una rueda de prensa, antes de una asamblea conjunta entre CCOO y UGT, en Palma, para explicar la reforma laboral, bajo el lema 'Ahora sí. Ganamos derechos'.

Sordo ha apuntado que una reducción de impuestos conllevaría ir a un proceso de recortes "antes o después" y se estaría "haciendo un prólogo de quiebra del país".

A su juicio, no se puede plantear reducir gasto superfluo a cambio de bajar impuestos. "No compartimos para nada el discurso anti impuestos que se ha instalado en la derecha de nuestro país", ha censurado, a la vez que ha añadido que "esto no va de bajar impuestos, esto va a de salir de la crisis".

Cabe recordar que el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, aseguró este martes que comparte con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, una bajada de impuestos, "que sería lo interesante, en este momento, para solucionar los problemas de la economía de España".