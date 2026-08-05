Suben un 10% las llegadas irregulares de migrantes a Baleares por mar en lo que va de año

Archivo - Una embarcación de Salvamento Marítimo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA/MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 3.864 migrantes han llegado de forma irregular por mar a Baleares en lo que va de año, lo que supone un 10,1% más que los que arribaron en el mismo periodo de 2025 (cuando fueron 3.510), según el último balance del Ministerio del Interior.

Entre el 1 de enero y el 31 de julio han llegado al archipiélago 3.864 migrantes a bordo de 202 embarcaciones, 20 más que durante el año pasado, cuando fueron 182, lo que representa un aumento del 11%.

En cuanto al balance total, el informe refleja que en lo que va de año 2026 han entrado a España por vía marítima y terrestre de forma irregular un total de 17.097 personas migrantes, un 15,7% menos que en los mismos siete primeros meses de 2025, cuando fueron 20.271. Por vía marítima llegaron al país 12.915 migrantes, un 30,8% menos que en 2025 (cuando se produjeron 18.670 llegadas), en 506 embarcaciones, 146 menos que el año anterior.

Las llegadas irregulares de migrantes a Ceuta por vía terrestre han aumentado un 164,1% en lo que va de año con respecto al mismo periodo de 2025. El Ministerio del Interior precisa que estos datos no incluyen cifras del día 30 y 31 de julio, cuando se produjo la entrada masiva de migrantes desde Marruecos que requieren, según Interior, "un análisis específico".

Así, el informe quincenal sobre inmigración irregular del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska revela que en los primeros siete meses del año y sin contar los últimos dos días de julio, han entrado a Ceuta por vía terrestre de forma irregular un total de 3.835 migrantes, 2.383 más que en los mismos meses de 2025 (cuando fueron 1.452, un 164,1% más).

También han aumentado las llegadas irregulares a Melilla. En concreto, 18 migrantes entraron a la ciudad autónoma por mar entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026 (tres más que en los mismos meses de 2025) y 347 por vía terrestre (198 más que en el mismo periodo del año anterior, un 132,9% más).

Por otro lado, el informe revela una caída del 59,6% en las llegadas irregulares de migrantes por mar a Canarias. En los primeros siete meses del año, han llegado 4.675 personas a bordo de 63 embarcaciones, 6.900 menos que en los mismos meses de 2025 (con 11.575 a bordo de 191 pateras).