En el suelo, junto a un coche y sin control sanitario: así preparan mojitos que luego te venden en la playa. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha localizado en un garaje, en el suelo y junto a un coche un espacio en el que se preparan bebidas que luego se venden ilegalmente en la playa y sin ningún tipo de control.

Según las imágenes difundidas por los agentes, el punto de preparación donde se preparaban los combinados que luego se venden en los arenales están junto a un coche.

Estos productos se manipulan sin ningún tipo de medida de higiene ni control sanitario, lo que supone un riesgo real para quien los consume.

La Policía Local ha recordado que la normativa permite sancionar a quien vende y a quien compra productos de la venta ambulante ilegal.