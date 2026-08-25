El sureste y nordeste de Mallorca, Formentera y sur de Eivissa viven una nueva noche tórrida con mínimas de 26 a 28ºC

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PALMA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha pasado una noche tropical en amplias zonas del archipiélago, y tórrida en el sureste y extremo nordeste de Mallorca, puntos de la Serra de Tramuntana, sur de Eivissa y Formentera, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

La temperatura mínima registrada en Banyalbufar y en la estación de Campos, Salines ha sido de 28 grados (ºC), lo que convierte a estos municipios en los más cálidos de la pasada madrugada.

Les siguen Portocolom, Cabrera, Santanyí, Port de Sóller, Faro de Capdepera, Campos, Colònia de Sant Pere, Formentera, Sant Jordi y Sant Lluis, todos ellos con 26ºC y también con una noche tórrida.

El resto de Baleares ha vivido una noche tropical, con valores mínimos de 20 a 25ºC, salvo Escorca, que es el único municipio que cuenta con estaciones de la Aemet que han bajado de los umbrales de las llamadas noches tropicales tras registrar mínimas de 16 y 17ºC.

EL CALOR NO DA TREGUA

El calor intenso continúa y va a más. Este martes predomina el cielo poco nuboso y las temperaturas diurnas vuelven a subir, especialmente en el este de cada isla. Se prevén máximas de 34ºC en Ciutadella o 33ºC en Palma y Eivissa.

Se espera un calor más intenso en el norte y levante de Mallorca, donde la Aemet mantiene activado el aviso amarillo por altas temperaturas que pueden alcanzar o superar los 36ºC. El aviso se mantendrá activo hasta las 19.00 horas.