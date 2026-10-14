La tasa de emancipación juvenil en Baleares baja a la mitad en 2025 y solo el 8% pudo independizarse

Numerosas personas durante una manifestación por la vivienda en Palma. - Javier Fernández - Europa Press

PALMA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 8% de los jóvenes de entre 16 y 29 años de Baleares se han podido emancipar en el segundo semestre de 2025, una cifra que supone menos de la mitad respecto al mismo periodo de 2024 y que representaría a poco más de 15.000 de los más de 192.000 jóvenes que hay en Baleares.

Este es uno de los datos que han dado a conocer la representante del Consejo de la Juventud de España (CJE) Lucía Siles y el representante del Consejo de la Juventud de Baleares (CJIB) Pau Emili en una rueda de prensa para presentar el 'Observatorio de emancipación' correspondiente a la segunda mitad del año pasado.

Este dato implica que en estos momentos hay más jóvenes en riesgo de pobreza --un 11,3%--, de los que hay independizados pese a que la cifra habría mejorado respecto a 2024 cuando este grupo ascendía hasta el 13,7% de la población juvenil.

Durante el año pasado, un joven debía destinar el 124% de su sueldo a pagar un alquiler de una vivienda, cifra que había empeorado con respecto al año anterior cuando el pago de la renta de una casa entera exigía cerca del 112%.

Por otro lado, si el año pasado el sueldo medio de una persona joven rondaba los 14.100 euros netos anuales, ahora ha subido hasta los 14.700 euros. Esto sin embargo no compensaría la subida de los alquileres en Palma que han pasado de los 1.408 a los 1.528 euros mensuales.

Asimismo, el precio de las habitaciones ya ronda los 500 euros de media, lo que representaría que se tendría que destinar un 40,8% del sueldo, cuando lo que recomienda la ONU es que el pago de una vivienda entera es que no sobrepase el 30%.