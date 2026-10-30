La tasa de inserción de los graduados en la UIB se sitúa por encima del 75% un año después de que finalicen sus estudios

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PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tasa de inserción laboral de los graduados en la Universitat de les Illes Balears (UIB) se sitúa por encima del 75 por ciento un año después de que hayan finalizado sus estudios y dos años después, alrededor del 80 por ciento.

Se trata de una de las conclusiones del análisis de la inserción laboral de las personas tituladas universitarias de Baleares realizado por el Observatorio del Trabajo, en el que se presentan los datos de las personas tituladas a partir del curso 2016-2017 hasta el curso 2023-2024.

La Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha explicado este viernes en un comunicado que, en el curso académico 2023-2024, se titularon en la UIB 2.722 personas, un 8,3 por ciento más que en el año anterior.

Este crecimiento, señalan, representa un cambio de tendencia tras "años de evolución descendiente" y marca "el máximo de la serie histórica" desde el curso 2013-2014.

El 69,7% se tituló en estudios de grado; el 25,7%, en estudios de máster, y el 4,6%, en estudios de doctorado. Por rama de conocimiento, más de la mitad de las personas tituladas en la UIB ha cursado estudios del ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas.

La tasa de inserción de las personas tituladas de grado muestra como, en cada año analizado, a medida que se avanza en los periodos de análisis, la tasa crece. Así, un año después de la titulación, la tasa de inserción se sitúa por encima del 75% y dos años después, cerca del 80%.

Por rama de conocimiento, Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura son las que presentan las tasas de inserción laboral más elevadas un año después de obtener el título. El grado en Relaciones Laborales, el de Edificación, Protocolo y Organización y el de Enfermería tienen una tasa de inserción superior al 90 por ciento.

El porcentaje de personas afiliadas con contrato a tiempo parcial es bastante elevado entre las personas tituladas de grado (17,6%), en comparación con la media del total de trabajadores de alta en el régimen general de la Seguridad Social (13%).

TITULACIÓN DE MÁSTER

La tasa de inserción de las personas tituladas en un máster o en un doctorado también muestra que el índice "crece en todos los cursos analizados cuando se avanza en el tiempo", si bien el crecimiento de las personas con una titulación de doctorado es más moderado, dado que parte de unas tasas de inserción más altas.

Por ámbito de conocimiento, el que tiene mayor inserción laboral un año después de graduarse de un máster en el curso 2022-2023 es Servicios de Seguridad (88,9%), Formación de Personal Docente (83,7%) y Educación Comercial y Administración (81,5%), que superan la media del 78,4%.

La rama con mayor tasa de inserción entre los titulados en doctorado es Ciencias de la Salud, con un 83,3 por ciento un año después de titularse en el curso 2022-2023.

Entre las personas tituladas de máster, el porcentaje de personas afiliadas con contrato indefinido sobre el total de personas tituladas dadas de alta en el régimen general de la Seguridad Social es "muy alto, incluso en el año de obtención del título".

Con el paso del tiempo, las personas que se titulan en máster y doctorado mejoran su contrato, de modo que tres años después de la titulación el 78,5 por ciento tiene un contrato en los grupos más altos de cotización, es decir, casi cuatro de cada cinco personas realizan "un trabajo adecuado a su nivel de formación".