Técnicos del Ayuntamiento de Palma inspeccionan el CEIP Aina Moll por el frío en las aulas

PALMA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha enviado a técnicos municipales para revisar las instalaciones del CEIP Aina Moll, ante las quejas de la comunidad educativa por el frío que se pasa en las clases.

Así lo ha indicado la regidora de Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de Palma, Belén Soto, al ser preguntada por los medios de comunicación sobre este asunto durante la presentación de las obras de reforma de Can Bordils.

La representante local ha indicado que este jueves les trasladaron esta incidencia y este mismo viernes los técnicos del Consistorio se han desplazado hasta el centro educativo ubicado en el distrito Centro de Palma.

Soto ha afirmado que todavía no dispone de información concreta de lo que ha ocurrido en los sistemas de calefacción del colegio pero ha avanzado que cuando la tenga se facilitará.