La temporada de alto riesgo de incendios se salda 32 hectáreas calcinadas, el doble que el año pasado

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, en el balance de la temporada de alto riesgo de incendios. - EUROPA PRESS

PALMA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La temporada de alto riesgo de incendios, comprendida entre el 1 de mayo y el 15 de octubre, se ha saldado con 32 hectáreas quemadas en Baleares, el doble que el mismo periodo del año anterior, cuando se calcinaron 16 hectáreas.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha detallado que ha habido 72 siniestros, 12 más que en el mismo periodo del año anterior, y que de la setentena, más del 90 por ciento se ha debido a la actividad humana.

Además, entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2026 se han registrado 86 incendios forestales y 36,4 hectáreas quemadas, por lo que el número de incidentes se sitúa muy por debajo de la media anual de las últimas dos décadas, que es de 115 incendios y 681 hectáreas.

Simonet ha hecho un balance "positivo" de los datos y ha destacado que los incendios han sido "pequeños", pese a las "temperaturas muy elevadas y episodios de sequía importantes" de este verano. Además, ha añadido que, pese a estos datos que ha tildado de "buenos", es necesario no confiarse. "El riesgo de incendio forestal existe durante todo el año y tenemos que continuar manteniendo la prudencia y prevención", ha insistido.