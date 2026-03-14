La tercera edición de la feria de la caza se centra en las modalidades tradicionales. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha inaugurado este sábado la Feria de la Caza y de Mundo Rural 2026, un evento que en su tercera edición se consolida como un punto de encuentro clave para el sector cinegético.

El Hipódromo de Son Pardo contará durante todo el fin de semana con una completa agenda de actividades de interés, tanto para profesionales como para el público en general, que abarcan desde exhibiciones, animales autóctonos, gastronomía y música, según ha explicado en nota de prensa la institución insular.

La feria está dedicada este año a las modalidades cinegéticas tradicionales como la caza del zorzal 'a coll', la de cabritos con perros y lazos, la de perdiz con reclamo y lazos, y la realizada con podencos ibicencos.

En esta ocasión, una de las novedades de este año son las actividades dirigidas a la gente mayor y contará como padrino con el exfutbolista Francisco Soler Atencia, conocido como Chichi Soler.

Tras el tradicional corte de cinta inaugural, los Bomberos de Mallorca ha hecho una exhibición con el helicóptero Milana, y ha aterrizado en el hipódromo de Son Pardo.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, han inaugurado la feria.

También han asistido el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne; el director insular de Caza, Sebastià Perelló, y el presidente del Instituto del Deporte Hípico de Mallorca (IEHM), Gaspar Oliver, entre otras autoridades.

En su discurso, el presidente del Consell de Mallorca ha destacado que esta feria demuestra el compromiso del Consell con el mundo rural y la conservación del entorno y con todos los cazadores de la isla que cuidan el territorio y mantienen vivas las tradiciones y la cultura.

Por su parte, el conseller insular de Medio Ambiente ha animado a todos los mallorquines a acudir a Son Pardo este fin de semana, donde podrán disfrutar de un amplio programa lleno de actividades vinculadas al sector cinegético y arraigadas al mundo rural, reforzando nuestras tradicionales.

JORNADA DEPORTIVA CON PERSONAS MAYORES

En el marco de la Feria de la Caza y del Mundo Rural, se ha celebrado este sábado una jornada deportiva con un grupo de personas mayores, en la cual han participado más de 300 personas procedentes de diferentes municipios.

Los asistentes, que practican regularmente deporte en los pueblos de la mano de la institución, a través del programa 'Mou-te amb salut!', han hecho un circuito de actividad física con baile, entrenamiento y estiramientos. Durante el circuito, además, han visitado las diferentes paradas y han disfrutado de las exhibiciones de ganadería y de una comida tradicional.

HOMENAJES, MÚSICA Y CORREFOC

Durante todo el fin de semana habrá animales autóctonos, carreras de caballos, demostraciones de perros de pastoreo y de cetrería, y exhibiciones de caza con galgos, entre otras propuestas. Los niños contarán con una amplia zona de entretenimiento y deporte.

La feria incluye una muestra de producto de Mallorca y de gastronomía, a través de sesiones de demostraciones culinarias, tanto el sábado como el domingo, a cargo de los chefs Miquel Calent y Koldo Royo, que elaborarán recetas tradicionales de caza.

La artesanía tradicional relacionada con el campo y utensilios de oficios tradicionales y de caza, también tiene su espacio en las zonas de exposición de la feria.

Por la tarde, tendrá lugar una ballada popular con el grupo Roada, que dará paso a la entrega de premios del concurso de fotografía y a los reconocimientos a personas relevantes del sector.

El programa del sábado concluirá con un concierto, a partir de las 20.00 horas, a cargo Tomeu Penya y el fin de fiesta con un correfoc.

EXHIBICIONES DE TROTE Y CAMPEONATO DE TIRO CON HONDA

La jornada del domingo arrancará a las 09.30 horas con tres carreras de exhibición de trote, de las categorías de conductores alevines y aprendices; conductores amateurs y minitrote.

El programa se completará la IV Jornada del Campeonato de Mallorca de Tiro con Honda con Pelota, a cargo de la Federación Balear de Tiro con Honda, y varios simulacros de caza con arco y dos exhibiciones de perros pastores.

La oferta de actividades incluye espacios de entretenimiento, con una amplia zona deportiva para niños, paseos con ponis y diligencia tirada por caballos y juegos infantiles con castillo hinchable, toro mecánico, simulador virtual de tiro y caza, escalada y pintura.