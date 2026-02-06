Terraferida advierte que la presión humana en invierno es más alta que la de los días de máxima afluencia del 2000

Archivo - Varios turistas en el centro de Palma de Mallorca, a 23 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Terraferida ha advertido que el índice de presión humana (IPH) en Baleares durante los meses de invierno ya es más elevado que el que se registraba en los días de verano de hace 25 años.

Así lo ha subrayado la organización en una nota de prensa este viernes, en referencia a los datos del IPH del Instituto Balear de Estadística (Ibestat).

Según han expuesto, el día con más presión humana de 2020 (10 de agosto) había en las Islas 1.538.375 personas, mientras que el 20 de abril de 2024 la cifra era de 1.544.089 personas, lo que representa unas 5.700 personas más.

Igualmente, han apuntado que si se tienen en cuenta periodos anteriores, la diferencia todavía es más notable. En concreto, han indicado que el índice de presión humana registrado el 27 de marzo de 2025 es similar al día de máxima afluencia de 1997, que fue el 10 de agosto.

Por otro lado, Terraferida ha estimado la cantidad de plazas residenciales que quedan por construir en los suelos no urbanos de Mallorca. Así, han apuntado que la isla tiene suelo para 178.252 viviendas y 554.756 personas, considerando una densidad de tres plazas por vivienda, al margen del suelo urbano consolidado.

Para la entidad, para tener el número real de viviendas que se pueden construir en Mallorca sería necesario sumar todo el suelo urbano consolidado y que no ha agotado ni los solares ni las densidades máximas.

Todo ello, han criticado, sin saber hasta dónde puede crecer la planta hotelera mallorquina, que continúa tramitando establecimientos a pesar de "las promesas" de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y sus declaraciones de que "aquí no cabe más gente".

En esta línea, han rechazado la ley para la obtención de suelo, que permite edificar el suelo rústico clasificado como áreas de transición en los municipios de más de 20.000 habitantes.

Estas áreas de transición, han defendido, frenan la expansión urbana y garantizan una reserva de suelo para infraestructuras y equipamientos. No obstante, con esta ley se "cambia" su función, lo que representa una "bomba demográfica en una isla saturada y con recursos al límite".

Con todo, han reclamado urgentemente una moratoria que pare el crecimiento urbanístico y turístico de Mallorca.