El TIB refuerza su servicio en temporada alta: se reactivan líneas en Alcúdia y la zona de Ponent

Archivo - Un autobús del TIB en Mallorca. - CAIB - Archivo

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La red de autobús TIB reactivará a partir de este viernes varias líneas en Alcúdia y la zona de Ponent, lo que supondrá aumentar la oferta que se aplica desde finales de marzo con la entrada en vigor de los horarios de temporada alta.

En el norte de la isla retomará el servicio la línea 323 de Alcanada; la línea 325, que une Alcúdia con Artà y Cala Rajada; y la línea 327, que refuerza el servicio entre Alcúdia, el Port y la playa.

La línea 323 conecta Alcanada con Es Mal Pas con un bus cada hora desde las 08.00 horas, cuando se dará la primera salida desde Alcanada, hasta las 21.30 horas, la última salida desde Es Mal Pas.

Esta línea, que estará en servicio hasta finales de octubre, cuenta con tres paradas en Alcanada, una en la estación marítima, una en Alcúdia ciudad y la última en Es Mal Pas, según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado.

Con la puesta en marcha de la línea 325 se reforzará la conexión de la bahía de Alcúdia con Artà y Cala Rajada, con salidas desde las 08.20 horas, cuando se dará primera salida desde Alcúdia, hasta las 21.35 horas, la última salida desde Cala Rajada.

La línea 327 Alcúdia-Estany Petit reforzará su servicio en Alcúdia, el Port y la playa, con buses desde las 07.40 hasta las 23.25 horas.

El mismo viernes también retomará el servicio la línea 131 Santa Ponça-Banyalbufar, que conecta la zona de Calvià con la Serra de Tramuntana.