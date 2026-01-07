El tiempo en el arranque de Sant Sebastià: nubes, escasa probabilidad de lluvias y mínimas por debajo de los diez grados

Archivo - Diferentes momentos de la Revetla de Sant Sebastià en Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de Sant Sebastià, patrón de Palma, arrancarán este fin de semana con baja probabilidad de precipitaciones y mínimas de hasta ocho grados centígrados (ºC), según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El sábado, cuando tendrá lugar el 'pregonet', predominará el cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas, pero no se esperan precipitaciones.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 14ºC y los 16ºC y las mínimas, entre los 9ºC y los 11ºC. El viento será moderado con intervalos de fuerte, entre 20 y 50 kilómetros por hora (km/h), del nordeste. Algunas rachas podrían llegar a superar los 60 km/h.

El domingo tendrá lugar el Sant Sebastià Petit, que vendrá acompañado de intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas una baja probabilidad, de entre el 10 y el 30 por ciento, de que caiga alguna precipitación débil, ocasional y aislada.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 14ºC y los 16ºC y las mínimas, entre los 8ºC y los 10ºC. El viento será moderado, de entre 15 y 30 km/h, del oeste.