El tiempo en Baleares para el fin de semana: la borrasca Marta se dejará sentir en el archipiélago

Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas. - María José López - Europa Press

PALMA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los efectos de la borrasca Marta serán perceptibles a partir de esta noche y madrugada y a lo largo de todo el fin de semana con lluvias, tormentas y descenso de las temperaturas.

El portavoz adjunto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, Jorge Rodríguez, ha explicado que tras un viernes poco nuboso con tendencia a intervalos nubosos y un descenso de las temperaturas diurnas, el fin de semana traerá lluvias generalizadas.

Las previsiones apuntan a un sábado que arrancará con intervalos nubosos y baja probabilidad lluvias, que serán débiles y ocasionales. Sin embargo, la situación cambiará con el paso de las horas.

Los cambios más significativos se esperan a partir de la tarde-noche del sábado, con lluvias generalizadas y un descenso de las temperaturas. Las máximas se situarán entre los 14 y 17 grados centígrados (ºC) y las mínimas entre 8 y 12ºC.

El viento soplará moderado del oeste y suroeste con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora. Ante este escenario, la Aemet activará aviso amarillo por vientos en las Pitiusas.

Lo peor se espera para el domingo, cuando se esperan lluvias y chubascos que pueden ir acompañados de tormentas y granizo pequeño. Las temperaturas experimentarán pocos cambios, aunque se espera un descenso de las mínimas al final del día, hasta los 6ºC. El viento soplará moderado del suroeste girando a noroeste.

La semana comenzará con parecido escenario, con precipitaciones débiles y ocasionales y un descenso de las temperaturas mínimas.