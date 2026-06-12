El tiempo este fin de semana en Baleares: cielos despejados y temperaturas en ascenso

Archivo - Unas turistas se protegen del sol y el calor con sombrilla y sombrero. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las temperaturas vayan en ascenso este fin de semana en Baleares, donde se podrían llegar a alcanzar los 34 grados centígrados (ºC).

De cara a lo que resta de este viernes, ha explicado en declaraciones el portavoz de la Aemet en Baleares Jorge Rodríguez, se esperan cielos entre poco nubosos y despejados.

En Menorca soplará viento de componente norte de intensidad moderada, mientras que en el resto del archipiélago será de componente nordeste que irá acompañado de brisas costeras.

Las temperaturas, especialmente las diurnas, irán en aumento y oscilarán entre los 25ºC y los 30ºC.

MISMA TÓNICA EL FIN DE SEMANA

La misma tónica seguirá el sábado, cuando se esperan cielos despejados, viento flojo del norte y nordeste --de nuevo con brisas costeras-- y temperaturas en ascenso.

Las mínimas se prevé que oscilen entre los 14ºC y los 20ºC, mientras que las máximas serán de entre 27ºC y 33ºC.

Poco cambiará de cara al domingo, cuando el cielo será poco nuboso con algún intervalo de nubes altas. Las temperaturas apenas registrarán cambios, solo que las máximas podrían llegar a los 34ºC. El viento soplará flojo del este y con brisas costeras.