El tiempo hoy, domingo 18 de enero, en Baleares - AEMET

PALMA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para hoy domingo, 18 de enero, en Baleares: cielo cubierto tendiendo a intervalos nubosos desde las Pitiusas. Lluvias y chubascos que podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta y granizo pequeño, principalmente en Menorca hasta la mañana. Temperaturas con pocos cambios o en descenso, alcanzándose las mínimas al final del día. Viento en general flojo del sur y suroeste tendiendo a variable.