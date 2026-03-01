El tiempo hoy, domingo 1 de marzo, en Baleares

Mapa del tiempo para este domingo 1 de marzo en Baleares. - AEMET
PALMA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto para este domingo en Baleares un día con temperaturas que variarán poco respecto al día anterior y cielo cubierto o nuboso.
De este modo, ha advertido que no se puede descartar alguna precipitación débil, aislada y ocasional preferentemente en la primera mitad del día. Por su parte, el viento soplará entre flojo y moderado del este y del nordeste.